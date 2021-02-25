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أخبار العالم

الجيش الصيني: نرفض عبور سفينة للبحرية الأمريكية مضيق تايوان

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب الجيش الصيني، اليوم الخميس، عن اعتراضه لعبور سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان. 

وفي وقت سابق، أرسلت البحرية الأمريكية مدمرة صاروخية موجهة عبر مضيق تايوان، وهي المرة الأولى التي تمر فيها سفينة حربية أمريكية عبر الممر الذي يفصل بين الصين وتايوان خلال إدارة الرئيس جو بايدن.

من جهتها، تنظر بكين إلى السفن الحربية الأمريكية التي تعبر مضيق تايوان على أنها استفزازات تهدد الاستقرار في المنطقة من خلال تشجيع مؤيدي استقلال تايوان.

وقال الضابط جو كيلي، المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، في بيان، مطلع الشهر الجاري إن "السفينة USS John S McCain، التي تتخذ من اليابان مقرا لها قامت بعملية العبور الروتينية وفقا للقانون الدولي".

وأضاف: "عبور السفينة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بأن يكون المضيق بين المحيطين الهندي والهادئ حرا"، مؤكدا أن "الجيش الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

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