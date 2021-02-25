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محافظات

الكشف على 400 سيدة خلال قافلة طبية في الدقهلية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:36 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم أنه في إطار جهود رئيس الجمهورية لاستهداف القرى الفقيرة ضمن مبادرة حياة كريمة فقد تم تنفيذ قافلة خدمية توعوية بإدراة شربين بقرى (الضهرية  - ابوجلال  - بساط كريم الدين)، وذلك في الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الجاري. 

وأضاف وكيل الوزارة أنه شارك في القافلة عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل وكشف الأطفال بالإضافة الى تنفيذ فرق متنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير أخصائيي نسا للتعامل مع حالات الإحالة لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بلغ عدد المستفيدات من القافله حوالي 400 منتفعة وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 392 منتفعة بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، حيث تم فحص 58 سيدة بالموجات فوق الصوتية ومتابعة الحمل لـ 10 سيدة وكشف نساء لـ 15 سيده بالإضافة إلى الكشف على 20 في تخصص الباطنة و25 في تخصص الأطفال وعمل المشورة لحوالي 120 سيدة وتم صرف حوالي 455 وسيلة من وسائل منع الحمل باختلاف أنواعها من حبوب أحادية ومركبة وحقن ولوالب وكبسولات تحت الجلد وواقيات.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تنفيذ ندوات إعلامية في مبادره أيامنا أحلى في جميع مراكز الشباب والوحدات المحلية والمساجد عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل وصحة الأم والطفل ومخاطر الزواج.

وتم عمل معرض لمنتجات نوادي المرأة يعرض المشغولات اليدوية من أشغال الأبرة والتريكو والإكسسوارات والمنتجات الجلدية، كما شهدت الحملة نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعية لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى.

الكشف على 400 سيدة خلال قافلة طبية في الدقهلية
الكشف على 400 سيدة خلال قافلة طبية في الدقهلية
الكشف على 400 سيدة خلال قافلة طبية في الدقهلية
الكشف على 400 سيدة خلال قافلة طبية في الدقهلية
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