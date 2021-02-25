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أخبار العالم

في الذكرى الـ30 للتحرير.. تهنئة خاصة من رئيس البرلمان العربي للكويت

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:08 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
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مـيــــس رضـــا

هنَّأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وحكومة وبرلمان وشعب دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت الذي تحتفل به في 25 فبراير من كل عام والذكرى الـ 30 للتحرير.

وثمن "العسومي" في بيان، الخميس، ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي، لتصبح دولة عصرية مزودة بالعلم والمعرفة وتشهد تقدمًا وتطورًا في جميع المجالات، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الكويت تمثل نموذجًا رائدًا يُحتذى به، مشيدًا بدبلوماسيتها المتوازنة وسياساتها الحكيمة، ومواقفها الداعمة دائمًا لتعزيز العمل العربي المشترك، ودفاعها عن القضايا العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

 

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن العيد الوطني لدولة الكويت وذكرى التحرير، يُجسدان معاني الولاء والانتماء التي نشأ عليها أبناء الكويت الأوفياء في الدفاع عن وطنهم والتضحية بكل غالً ونفيس من أجل نهضته ورفع اسمه عاليًا في كافة المجالات، متمنيًا لدولة الكويت وقيادتها وشعبها العزيز، دوام الرخاء والتقدم والأمن والأمان.



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