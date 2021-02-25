الهند وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار في كشمير

اتفقت الهند وباكستان على التقيد الصارم باتفاق وقف إطلاق النار على خط التماس بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، حيث تكرر تبادل إطلاق النار في الأشهر الأخيرة.





وذكر بيان مشترك بين البلدين، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، اليوم الخميس أن قادة العمليات العسكرية في الهند وباكستان تحدثوا عبر الهاتف واتفقا على مناقشة مخاوف بعضهما البعض التي قد تعكر صفو السلام وتؤدي إلى أعمال عنف.





وتوتر الوضع بين الهند وباكستان بعد 5 أغسطس 2019، بعدما أعلنت نيودلهي عن قرارها إلغاء نظام الحكم الذاتي لإقليمي جامو وكشمير، وجعلهما اثنين من الأقاليم الاتحادية (الوحدات الإدارية التي لها حقوق أقل من الدولة)، حيث ألغى البرلمان الهندي المادة 370 من الدستور، التي أعطت الولاية وضعا خاصا، وخاضت باكستان والهند خلال الصراع على كشمير 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971؛ أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.







