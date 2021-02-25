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ديني

للمكفوفين بالأزهر.. شروط إحضار مرافق لهم في الامتحانات من أجل الكتابة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:25 م
للمكفوفين بالأزهر..
للمكفوفين بالأزهر.. شروط إحضار مرافق لهم في الامتحانات
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محمد شحتة
ناشدت جامعة الأزهر، الطالبات مِن ذوي البصيرة (الكفيفات) سرعةَ التواصل مع قسم شؤون التعليم بالكليات؛ للتقدم بطلب خاص بالمرافق، الذي يساعد الطالبة في كتابة إجاباتها على الامتحان.

واشترطت الجامعة، في المرافق ألا يكون حاصلا على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية، أو دبلوم الثانوية الفنية (تجاري - أو صناعي - أو زراعي)، مؤكدة على أن وجود مرافق مع الطالبة الكفيفة مسؤولية الطالبة نفسها، ويقتصر دور الكلية على التثبت من توافر الشروط المطلوبة فيه. 

وحددت الجامعة، الأوراق المطلوبة: 
١- طلب باسم عميدة الكلية، وبه تحديد كافة بيانات المرافق. 
٢- صورة من المؤهل الدراسي، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. 
٣- صورة من بطاقة الرقم القومي، مدون بها المؤهل الحاصل عليه. 

وتخلي الكليات مسؤوليتها تماما عن توفير كاتب للطالبة الكفيفة، عند عدم إحضارها مرافقا معها، بالشروط المذكورة أعلاه. 
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