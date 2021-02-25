التعليمات الكاملة للمعاهد الأزهرية أثناء امتحانات الفصل الأول.. صور

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، التعليمات الكاملة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل.
وشملت التعليمات مهام عمل كل أفراد القائمين على العملية الامتحانية بداية من شيخ الأزهر حتى العاملين، والتنسيق مع الداخلية والصحة لتأمين اللجان واجراء عمليات التعقيم.
كما تضمنت التعليمات توزيع الأسئلة وشورط النجاح وقواعد السماح بدخول الدور الثاني وأعمال الكنترول والتصحيح.
وتضمنت كذلك تعليمات خاصة بالملاحظين وأعدادهم وتواجدهم داخل اللجان، وآلية دخول وخروج الطلاب، والمحظورات داخل اللجان.
كما تم التنويه كذلك إلى التعليمات الخاصة بالطلاب وكيفية إجابتهم عن الأسئلة وكتابة بياناتهم وكيفية التعامل مع حالات الشغب وتمزيق أوراق الإجابة والأسئلة.
جداول الامتحانات
وتقرر أن تكون امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية كالتالي: السبت 27 فبراير 2021م في: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، ويوم الاثنين 1 مارس 2021م في: المواد العربية والمواد الثقافية. كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الأحد 28 فبراير 2021م في: مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، الثلاثاء 2 مارس 2021م في: المواد العربية والثقافية.
ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الصف الأول الإعدادي: الثلاثاء 2 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، الخميس 4 مارس 2021م في: المواد الثقافية. الصف الثاني الإعدادي: الأربعاء 3 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، السبت 6 مارس 2021م في: المواد الثقافية. طلاب الشهادة الإعدادية: الخميس 4 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية، الأحد 7 مارس 2021م في: المواد الثقافية، الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة العربية.
أما طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية فيؤدون الامتحانات كالتالي:
الصف الأول الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:
السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.
الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة
السبت 6 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الأولى/ علم النفس.
الاثنين 8 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الأول الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامية.
الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة
السبت 6 مارس 2021م: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء.
الاثنين 8 مارس 2021م: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
الصف الثاني الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.
الأحد 7 مارس 2021م في: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: الجبر/ التفاضل وحساب المثلثات/ تطبيقات الرياضيات/ اللغة الأجنبية.
الصف الثاني الثانوي (العلوم الإسلامية)
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع.
الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.
امتحان الصف الأول الثانوي البعوث الإسلامية
السبت 27 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.
الاثنين 1 مارس 2021م في: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.
الأربعاء 3 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.
السبت 6 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الاثنين 8 مارس 2021م في: التاريخ/ الجغرافيا.
امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية
الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق.
الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.
الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.
الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء 9 مارس 2021م في: التاريخ/ الجغرافيا.
المواد التي تم تأجيلها
وكشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن المواد التي ستؤجل لأخر العام، هي: الحاسب الآلي في التعليم النموذجي والخاصة، التربية الفنية في جميع المراحل، المستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة.
وأضاف عباس، أن امتحان القرآن الكريم سيكون في المقرر وليس تراكميا في امتحانات الترم الأول، أما في امتحانات التقييم في الفصل الدراسي الثاني سيكون الامتحان تراكمي، مشيرا إلى أن الغرض من الامتحان هو أن يحقق كل طالب ثمرة جهده طوال العام، وعلينا احترام جهد كل طالب ونمنحه حقه في الدرجات، مناشدا المعلمين بالإلتزام والحرص على توعية الطلاب لتمر الطلاب بخير كعادة كل عام.
قرارات جديدة للمعاهد قبل الامتحانات
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدة قرارات جديدة نظرا لانعقاد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الأول 2020 - 2021.
وقرر قطاع المعاهد، أن يندب بكل لجنة امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية، ما يلي:
1 - شيخ المعهد (رئيسا للجنة)
2 - وكيل المعهد (مساعد لرئيس اللجنة) وفي حالة عدم وجود وكيل يندب بدلا منه أكبر المعلمين سنا "مساعدا"
3 - يندب عضو من المعلمين لكل (8 طلاب)
4 - يندب ثلاثة أعضاء زيادة عن العدد المطلوب من المعلمين "احتياطيا"
5 - يُندب اثنان من الكتاب ويشرف عليهما الكاتب الأول للمائة طالب الأولى للجنة الامتحان ويزداد كاتب لكل مائة طالب بعد ذلك
6 - يندب أمين المكتبة "إن وجد"
7 - يندب عضو واحد لكل مائة طالب من (معلمي التربية الرياضية والعسكرية / الأخصائيين الاجتماعيين/ مشرفي التغذية/ أمناء المعامل) طوال مدة الامتحانات.
8 - يندب عامل واحد لكل 20 طالبًا
9 - يندب عامل واحد (ساعي بريد) و (عامل تليفون).
10- يندب عامل لبوابة المعهد وعامل لمكتب رئيس اللجنة وعامل لدق الجرس وعامل للعهدة
11 - يندب أحد الأطباء للإشراف الطبي على الطلاب وأحد القائمين بأعمال التمريض
12 - يندب ثلاثة من الأعضاء تكون مهمتهم تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية
13 - يندب مندوب أمن للجنة