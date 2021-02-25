بعد رحلتها لأسوان بالعجلة.. إطلالات تارا عماد تثير الجدل حول أنوثتها

تصدرت الفنانة تارا عماد؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد إثارتها الجدل حول رحلتها من القاهرة إلى أسوان بالعجلة، فى ١١ يوما.





وتتميز تارا عماد؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.





وقالت تارا عماد، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، إنها سافرت من القاهرة إلى أسوان بالعجلة، موضحة لأن من طبيعة شخصيتها أنها تحب تجربة كل شيء مختلف.





