ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توسيع المفاوضات والوساطة.. السودان يبحث مع وفد من الكونغو تطورات سد النهضة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:28 م
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، حرص بلاده على التوصل إلى اتفاق مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بما يجعله بوابة للتعاون والتكامل بينهما.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" جاء ذلك خلال استقباله وأعضاء وفد التفاوض لسد النهضة من الجانب السودانى، اليوم الخميس بالخرطوم، أعضاء وفد الخبراء الكونغولي الذي يمثل رئيس جمهورية الكونغو رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقى لمعرفة آخر التطورات فى مسار التفاوض والتباحث في ملف سد النهضة الأثيوبي.

وذكرت وزارة الري في بيان، إن وفد التفاوض السوداني أوضح لوفد الخبراء الكونغولي، رغبة السودان في توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقى وتضم كل من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للإسهام والمشاركة في لعب دور فعال كوسطاء للدفع بالمفاوضات والمباحثات إلى الحلول التوافقية بين الدول الثلاثة خاصة بعد جمود المفاوضات والمباحثات التى استمرت طويلًا.

وأضاف البيان أن وزير الري أكد رغبة وحرص الخرطوم في التوصل إلى إتفاق بين الدول الثلاث السودان، مصر، وإثيوبيا، وجعل سد النهضة الإثيوبي بوابة للتعاون والتكامل بينها، وبداية تنسيق وتعاون إقليمى لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لفائدة شعوب المنطقة.

وشدد على أن إصرار إثيوبيا في المضي قدما في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو المقبل بشكل أحادي دون التوصل إلى إتفاقية قانونية ملزمة بين الدول الثلاث في القضايا الفنية والقانونية يمثل خطرًا على السدود السودانية في الروصيرص وسنار، كما يهدد حياة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون أسفل سد الروصيرص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فشل الاجتماع السداسي.. السودان يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن فشل مفاوضات سد النهضة

فشل مفاوضات سد النهضة.. مصر تعلن إخفاق الاجتماع السداسى واحتجاج سوداني وتعنت إثيوبي

السودان يهدد بخيارات أخرى في ملف سد النهضة.. ويتهم إثيوبيا بخرق القانون الدولي

يهدد نصف السكان.. السودان يرد على إعلان إثيوبيا مواصلة ملء سد النهضة

يهدد نصف السكان.. السودان يكشف مخاوفه من عزم إثيوبيا ملء سد النهضة

ترشيحاتنا

الاستبعاد أو التجميد في انتظاره.. نقابة القراء تقرر التحقيق مع الشحات أنور بسبب تصريحاته

عدد الحالات صفر.. كورونا يقضي على الإنفلونزا في دولة عظمى

أجواء ممطرة وشبورة دائمة.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء

بعد رحلتها لأسوان بالعجلة.. إطلالات تارا عماد تثير الجدل حول أنوثتها

وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام بـ فيروس كورونا

هل قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها ؟ .. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب