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أخبار العالم

وضع متدهور.. تحذير خطير من تفشي سلالة كورونا البريطانية في فرنسا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:51 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا تشكل تقريبا نصف الحالات في البلاد، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "العربية".


وكانت الحكومة الفرنسية، أكدت أمس الأربعاء، تدهور الأوضاع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، لافتة إلى أن الأمر مثير للقلق في عدد كبير من المقاطعات الفرنسية.


وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل آتال، إن وضع جائحة كورونا في فرنسا في تدهور مستمر، ويثير القلق في نحو عشر مقاطعات.


وأضاف أن هذا التدهور يفرض اتخاذ تدابير سريعة وصارمة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء جان كاستيكس سيعقد مؤتمرا صحفيا عاجلا غدا الخميس.


وتفرض بعض المناطق  في فرنسا قرارات وتدابير سريعة وصارمة لمواجهة المخاطر الوشيكة التي تنتظرنا.


في الشمال الفرنسي، من المتوقع اتخاذ قرارات لتقييد التنقل في فرنسا، على غرار الإغلاق في عطلة نهاية الاسبوع الساري على قسم من الكوت دازور في الساعات المقبلة.


وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن خطة الحكومة لن تتغير، والاستجابة المستهدفة أولًا ثم تدابير محدودة للكبح وتوسيع نطاقها إذا لزم الأمر. 
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