وقف موظف بإدارة أوقاف ببا ببني سويف لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف شعبان حسين محمد الموظف بإدارة أوقاف ببا بمديرية أوقاف بني سويف عن العمل لحين انتهاء التحقيق مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وذلك بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف بني سويف وعرض الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة .

من ناحية اخرى أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدا بجميع مساجد الجمهورية ، تحت عنوان "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".









وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



