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حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالصحراوي الشرقي بالمنيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:01 ص
جثة
جثة
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ايمن رياض
لقي 3 أشخاص مصرعهم بالطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار شمال المنيا في حادث تصادم تم نقل الجثث للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد تلقيه إشارة من  مأمور مركز شرطة بني مزار بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي مما أسفر عن مصرع 3 اشخاص. 

وبالانتقال وفحص البلاغ تبين مصرع 3 أشخاص وهم " زياد . م . م " و "حسن . أ .ع" ويحيي. ح . ي" في حادث سيارة نقل بطريق الصحراوي الشرقي .

تم نقل  الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
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