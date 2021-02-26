حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج ونقدم لكم اليوم أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 26-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.









برج الحمل

مهنيًا: هذا اليوم يَعتمد الجميع على كُلّ كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك

عاطفيًا

إخلاصك يُشرقُ من خلال أيّ شئِ تَعمَلُه، وهذا ما يجذب الشريك إليك في كُلّ الحالات

صحيًا: عنوان المرحلة الحالية الحذر والانتباه إلى الوضع الصحي لتحاشي الإصابة بأي مرض





برج الثور

مهنيًا: اذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة

عاطفيًا

إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام

صحيًا: لا تعر انتقادات الآخرين انتباهًا ولا تدعها تثير أعصابك، بل حاول التلهي بأمور تفيدك صحيًا









برج الجوزاء

مهنيًا: قد لا تجلس في مكتبك كثيرًا اليوم. وقد تضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والصفقات الناجحه

عاطفيًا

قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر

صحيًا: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك أو ممارسة السباحة في حوض ساخن









برج السرطان

مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل وتكون اليوم محظوظ علي صعيدك المالي

عاطفيًا

تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه

صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلبًا على وضعك الصحي









برج الاسد

مهنيًا: بعدما لف الغموض مستقبلك المهني، تعود الأمور إلى سابق عهدها وافضل ويقف الحظ معك

عاطفيًا

شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريبًا

صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا









برج العذراء

مهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك رغم كل الظروف الحالية

عاطفيًا

تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصوّر

صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، قرار قطعه بيدك وحدك. حذاروالصحي









برج الميزان

مهنيًا: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح الذي يلوح في الأفق

عاطفيًا

أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما

صحيًا: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب. أحسم أمرك





برج العقرب

مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد التسويات المناسبة لها

عاطفيًا

الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه

صحيًا: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل





برج القوس

مهنيًا: إرادتك القويّة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها

عاطفيًا.

حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك. ولا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

صحيًا: تناول بعض الحضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها









برج الجدي

مهنيًا: كن حذرًا وذكيًا وجابه المستجدات بحكمة. تسير الأمور كما تشتهي

عاطفيًا

اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا، ولا سيّما بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة

صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين





برج الدلو

مهنيًا: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة اليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل

عاطفيًا

الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع

صحيًا: لا تعرض نفسك للطقس البارد ولا سيما إذا كنت تعاني الروماتيزم





برج الحوت

مهنيًا: لا تكن متسلطًا في قراراتك تجاه الزملاء، ولا سيما أن بعضهم بدأ يتذمر من تصرفاتك غير المبررة

عاطفيًا

عليك ان تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي