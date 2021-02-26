في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

يصادف اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير،عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نجوى كرم والتي أتمت عامها الـ 55، ولازالت تحافظ نجوى على رشاقتها وأناقتها وجمالها رغم تخطيها حاجز الخمسين.





ولفتت نجوى كرم الأنظار في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات المتنوعة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث كشفت هذه المجموعة عن أناقتها وقوامها المثالي وحرصها على التنوع أيضا.





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وتميل نجوى كرم إلى اختيار الأزياء الكلاسيك المميزة وفساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة القيمة،كما اعتمدت على القصات المتناسقة مع قوامها مما منحها مظهرا جذابا.





وتحرص نجوى كرم على تنسيق قطع المجوهرات والحقائب والأحذية التي تتناسب مع كل إطلالة لكي تحصل على إطلالة متكاملة وهو ما جعلها محط أنظار الجميع.





وتعتمد أيضا الفنانة اللبنانية نجوي كرم على اختيار صيحات المكياج المتنوعة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة والمتناسقة مع وجهها أيضا.





إليكم أبرز إطلالات نجوى كرم...



