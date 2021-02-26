ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:31 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
Advertisements
هاجر هانئ
يصادف اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير،عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نجوى كرم والتي أتمت عامها الـ 55، ولازالت تحافظ نجوى على رشاقتها وأناقتها وجمالها رغم تخطيها حاجز الخمسين.

ولفتت نجوى كرم الأنظار في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات المتنوعة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث كشفت هذه المجموعة عن أناقتها وقوامها المثالي وحرصها على التنوع أيضا.

اقرأ إيضا..

وتميل نجوى كرم إلى اختيار الأزياء الكلاسيك المميزة  وفساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة القيمة،كما اعتمدت على القصات المتناسقة مع قوامها مما منحها مظهرا جذابا.

وتحرص نجوى كرم على تنسيق قطع المجوهرات والحقائب والأحذية التي تتناسب مع كل إطلالة لكي تحصل على إطلالة متكاملة وهو ما جعلها محط أنظار الجميع.

وتعتمد أيضا الفنانة اللبنانية نجوي كرم على اختيار صيحات المكياج المتنوعة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة والمتناسقة مع وجهها أيضا.

إليكم أبرز إطلالات نجوى كرم...

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أنيقة ومميزة .. 10 صور تكشف عن إطلالات جنات في عيد ميلادها

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

أنيقة وعصرية.. 10 صور تبرز أناقة يسرا على السجادة الحمراء

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري على السجادة الحمراء

في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

ترشيحاتنا

قوية و جذابة.. الظهور الأول لكيم كاردشيان عقب الانفصال

الرئيس السيسي يتقدم بخالص التهاني للأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية على تمام الشفاء

أمير توفيق يحسم الجدل حول حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج

مدرب يانج أفريكانز التنزاني يكشف سر تفوق سيمبا على الأهلى

موقف غريب.. أم تفتخر بابنها لضربه زميله المتنمر وردود فعل صادمة

منشط جنسي أقوى من الفياجرا.. حصان البحر فوائد علاجية تفوق الخيال والكيلو بـ 700 جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

أسعار ومواصفات نيسان صني موديل 2021 في السوق المصري.. صور

أنت اللي هتغني يا منعم.. أشهر سيارة رافقت العندليب في شارع الحب.. صور