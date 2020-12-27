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مرأة

بالدولار .. تعرف على سعر فستان نجوى كرم في أحدث ظهور لها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:35 م
نجوي كرم
نجوي كرم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نجوي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نجوى كرم في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة، وتميز الفستان بأنه مصنوع من القماش الأحمر اللامع بالكامل.

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وقد حمل فستان نجوي في احدث ظهور لها توقيع Kalmanovich، فيما بلغ سعره 1325 دولار أمريكي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نجوي كرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا و جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.


وأكملت نجوي كرم إطلالتها بكلاتش صغير الحجم من نفس قماش الفستان، فيما تزينت ببعض المجوهرات الفخامة و الأنيقة التي زادت من جاذبيتها و أناقتها أيضا.

بالدولار .. تعرف على سعر فستان نجوى كرم في أحدث ظهور لها
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