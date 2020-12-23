نجوى كرم تكشف عن موعد حفلها فى مهرجان دبى للتسوق





وقالت نجوى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " احفظوا التاريخ ١٥-١ .. كونوا معنا بحفل ضمن فعاليات "مهرجان دبي للتسوق" بمركز دبي التجاري العالمي".





وكانت قدمت نجوى كرم توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل

العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.





وكانت وجهت نجوى التهنئة الى النجمة ماجدة الرومى بنماسبة الاحتفال بعيد ميلادها والذى اقامته منذ ايام قليلة حيث تلقت عديد من التهانى من عدد من النجوم والمبدعين بالوطن العربى.

كشفت الفنانة نجوى كرم عن موعد حفلها الغنائى الجديد ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق والذى يقام بمركز دبى التجارى.