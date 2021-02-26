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ديني

ماذا أفعل عند رؤية أعمال سحر بالمنزل؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:42 ص
ماذا أفعل عند رؤية
ماذا أفعل عند رؤية أعمال سحر بالمنزل؟ دار الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "شوفت أعمال سحرية في المنزل وتجاوزت الأربعين ولم أتزوج ولا أريد الذهاب للدجالين، فماذا أفعل؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  على السائلة قائلا "قولي يارب ولا تذهبي للدجالين والله كريم وسيجنبها الشرور".

حكم الذهاب لأشخاص عندهم روحانيات لإبطال السحر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الذهاب لأشخاص لديهم روحانيات لمعرفة وجود سحر من عدمه؟".


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز الذهاب لأشخاص لديهم روحانيات لأنهم في الغالب لن توجد لديهم روحانيات.

روشتة شرعية لإبطال السحر
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الإنسان إذا أصابه سحر أو حسد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو القائل في كتابه العزيز: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» الآية 102 من سورة البقرة.

وأكد أنه على الإنسان أن يكون على يقين بأنه لن يضره أحد إلا بإذن الله تعالى وأنه جل وعلا له حكمة، فأقصى ما يمكن للإنس والجن أن يفعلوه هو تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، لذا عليه أن يلجأ إلى الله جل في علاه بالدعاء والأذكار وصلاة ركعتين في الليل بنية قضاء الحاجة، وليدعو فيهما الله تعالى بأن يبعد عنه الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء، وحينها لن يضرك السحر في شيء، كما أن الرقية الشرعية مهمة جدًا في مثل هذه الحالات، وهذا لا يتطلب إحضار أحدهم للقيام بالرقية، ولكن يمكن الذهاب لمكتبة تبيع الكتب الدينية أو تحميل الرقية من الإنترنت وقراءتها مرتين يوميًا في الصباح والمساء.
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