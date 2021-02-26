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رياضة

لاعب فاقد الوعي .. سيارة إسعاف بدون مسعف تثير الرعب في مباراة مصرية.. ما الذى حدث ؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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يسري غازي

شهدت مؤخرا مباراة سنورس وأبوكساة فى المجموعة الرابعة لدورى القسم الثالث حالة من الرعب الشديد والبكاء من لاعبي الفريقين.

جاء ذلك بعد اصابة محمد ناصر الشهير بدقدق لاعب فريق سنورس ،عقب سقوطه على الأرض وتعرضه لحالة من الاغماء.

وهرع على الفور لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية إلى استدعاء سيارة الاسعاف الموجودة حول الملعب الا انهم فوجئوا بعدم وجود مسعف لإنقاذ اللاعب وسط بكاء وذهول اللاعبين وكل من بالملعب.

 وتم نقل اللاعب المصاب إلى إحدى لمستشفيات القريبة من الملعب وهو فاقد الوعي تماما ولولا العناية الالهية لكان اللاعب فارق الحياة.

ورغم تقاضى المسؤولين عن عربة الاسعاف مبلغ مالى قدره 750 جنيه فى المباراة إلا أن الجميع فوجئ بحالة من الإهمال الشديد وآثار غضب وحفيظة المتواجدين داخل الملعب من غياب المسعف أو اخصائي طبي لعلاج اللاعبين فى حالة تعرضهم للإصابة أو أزمة طبية.
لاعب فاقد الوعي .. سيارة إسعاف بدون مسعف تثير الرعب في مباراة مصرية.. ما الذى حدث ؟
لاعب فاقد الوعي .. سيارة إسعاف بدون مسعف تثير الرعب في مباراة مصرية.. ما الذى حدث ؟
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