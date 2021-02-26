من بلاد الشام.. طريقة عمل فتة الحمص باللحم

تعتبر طريقة عمل فتة الحمص باللحم من أطباق المطبخ الشامي الشهيرةـ وبالأخص بسوريا ولبنان وفلسطين، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخرى، فعلى سبيل المثال، يفضل السوريون إضافة اللحم المطبوخ أو الكوارع إلى فتة الحمص، بينما في لبنان فقط يتم الاكتفاء بالمكونات الأساسية، وهي قطع الخبز والحمص والزبادي.





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يتم تقديم طريقة عمل فتة الحمص باللحم ببلاد الشام كوجبة غداء، خاصة بالعطلات و المناسبات، وتحتوي فتة الحمص على العديد من عناصر الغذاء المهمة كالبروتينات النباتية والكربوهيدرات، وكذلك البروتين الحيواني في حالة إضافة اللحم لها.





وقت التحضير: 20 دقيقة وقت الطبخ: 30 دقيقة تكفي لـ : 4 افراد





ويقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فتة الحمص باللحم بطريقة صحية وبأسهل المكونات واقل التكاليف، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





طريقة عمل فتة الحمص باللحم





مقادير طريقة عمل فتة الحمص باللحم





3 كوب حمص مسلوق

3 أرغفة خبز عربي، مقطع إلى قطع صغيرة

1 ملعقة كبيرة زبادي

250 جرام لحم مفروم

¼ كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة طحينة

¾ 1 كوب من ماء سلق الحمص

رشة فلفل أحمر حار

بقدونس مفروم، للتزيين

صنوبر محمص، للتزيين

ملح وفلفل حسب الرغبة





طريقة عمل فتة الحمص باللحم





1- في قدر غير لاصق على النار، يوضع اللحم ويتم تحركيه باستمرار، ثم نغطي القدر واتركيه لمدة 5 دقائق.





2- يتم إضافة القليل من زيت الزيتون وقلبي اللحم جيدًا، مع تقليل حدة النار وتركه ليطهو حتى النضج. ومن ثم يتبل اللحم بالملح والفلفل، حسب الرغبة.





3- في وعاء، تخلط الطحينة مع عصير الليمون، ويخفق المزيج جيدًا، مع إضافة الزبادي مع الاستمرار في الخفق.





4- في معالج الطعام، يضاف الحمص مع ¼ كوب من ماء السلق، الثوم ومزيج الطحينة، ثم تخفق المكونات حتى يتشكل لديك متبل حمص ناعم القوام. ويترك المزيج جانبًا.





5- في وعاء آخر، يضاف الخبز وكوب أو أكثر من ماء سلق الحمص، ويتم تقليب المزيج برفق ثم يوضع متبل الحمص فوق المزيج، وتلقيبهم جيدًا.





6- في قاع صحن التقديم، يتم توزيع بضع حبات حمص مسلوق ثم يوزع عليهم الفتة، ويليها على الوجه اللحم المفروم.



