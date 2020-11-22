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مرأة

بالبطاطس والخل والثوم .. 3 وصفات مختلفة لـ طريقة عمل فتة شاورما سوري

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:50 ص
طريقة عمل فتة شاورما
طريقة عمل فتة شاورما سوري
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هاجر هانئ
تعتبر فتة شاروما السوري من الأطباق العربية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص مما يدفع الكثيرون إلي شرائها من المطاعم، لذا حرصت الشيف سارة عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك بـ طريقة عمل فتة شاورما سوري بأكثر من وصفة ..

فتة شاورما سوري
‎شاورما دجاج أو لحم
‎خبز سوري مقلي 
‎مخلل خيار 

‎لعمل الأرز الأصفر
‎٢ كوب أرز بسمتي 
‎٤ كوب مرقة دجاج 
‎٢ ورقة لاورا 
‎٤ فص حبهان 
‎٤ حبة قرنفل 
‎عود قرفة خشب 
‎٢ ملعقة صغيرة زعفران بودر 
‎ملعقة صغيرة سكر 
‎ملعقة صغيرة ماء ورد 
‎ملح 
‎زيت نباتي
‎لعمل الثومية 
‎٤ ملعقة كبيرة نشا
‎كوب ونصف ماء
‎٤ فص ثوم 
‎٢ ملعقة صغيرة عصير ليمون
‎نصف كوب زيت
‎نصف كوب زبادي
‎ملح

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‎طريقة تحضير فتة شاورما سوري 
‎تحضر الشاورما بالطريقة المذكوره أعلاه.
‎لعمل الأرز الأصفر يسخن الزيت وتشوح به التوابل الصحيحة. يضاف الأرز ويقلب مع التوابل جيدًا. تضاف المرقه والملح والزعفران والسكر وماء الورد ويترك الأرز على نار مرتفعه وعندما يتشرب المرقه تمامًا يتم خفض الحرارة وتركه ليتم نضجه على البخار.
‎لعمل الثوميه في إناء طهي صغير وبعيدًا عن الحرارة يخلط الماء مع النشا ويقلب حتى يذوب النشا تمامًا. يرفع الخليط على النار ويقلب بإستمرار حتى يتماسك ويثقل في القوام. يرفع خليط النشا من على النار ويفرد على طبق ويترك ليبرد تمامًا. 
‎بعد أن يبرد الخليط ينقل للخلاط ويضاف له عصير الليمون والثوم والزبادي والملح. يضرب الخليط حتى يتجانس تمامًا. نبدأ في إضافة الزيت في خيط رفيع مع الإستمرار في الضرب حتى تسمك الثوميه ويتماسك قوامها تمامًا.
‎لتجميع الطبق يتم رص طبقه من الخبز السوري المقلي ويضاف فوقه طبقه من الأرز ومن فوقها طبقه من الشاورما. تضاف شرائح مخلل الخيار على الوجه ومعها الثوميه.

فتة شاورما بالخل والثوم 
شاورما لحم أو دجاج
أرز أبيض مصري 
خبز بلدي مقلي أو محمص 
لعمل صلصة الخل والثوم 
٥٠٠ مللي صلصة طماطم مركزة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
ربع كوب خل 
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ورقة لورا 
ملعقة صغيرة كمون
ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملح وفلفل أسود
سمنه
طريقة التحضير 
لعمل الصلصة يشوح الثوم مع الكزبرة في السمنه سريعًا ومن ثم يضاف الخل. تضاف التوابل والسكر ومن ثم يضاف عصير الطماطم. يترك الصوص ليغلي ويتكثف.
لتجميع طبق الفته تضاف طبقة من الخبز البلدي المحمر وفوقه الأرز. تضاف صلصة الخل والثوم ومن ثم تضاف الشاورما.

فتة الشاورما بالبطاطس 
شاورما دجاج أو لحمة 
بطاطس مقلية 
ثومية أو طحينة 
خيار مخلل
طريقة التحضير
ترص البطاطس المقلية ويضاف على الوجه الثومية أو الطحينة. يغطى الوجه بالشاورما ويضاف الخيار المخلل وتقدم.

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