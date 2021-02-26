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رياضة

بناء على طلب الجماهير .. هل يمنح كلوب محمد صلاح شارة القيادة أمام شيفيلد؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:11 م
صدى البلد
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محمد السعيد
طالبت بعض جماهير نادي ليفربول، خلال الأيام القليلة الماضية، على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، المدرب الألماني يورجن كلوب، بمنح النجم المصري محمد صلاح شارة القيادة أمام شيفيلد يونايتد، في المباراة المقرر لها، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأنجليزي.

وجاءت مطالب الجمهور بسبب رفض فينالدوم لنادي ليفربول، واقترابه من مغادرة الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل يحمل محمد صلاح شارة القيادة أمام شيفيلد؟

ويعد فينالدوم رقم 4 في ترتيب حاملي شارة القيادة، بعد هندرسون وميلنر وفان دايك، لكن الثلاثي سيغيب عن المباراة المقبلة بسبب الإصابة.

ساديو ماني وروبرتو فيرمينو من المقرر أن يشاركا في مباراة في المباراة، وسيكونا الأحق بارتداء الشارة بعد فينالدوم.

لكن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد يكافئ محمد صلاح على تألقه مؤخرا، ويمنحه الشارة أمام شيفيلد، في ظل غياب ضربة.

كان محمد صلاح أعرب عن استيائه من يورجن كلوب، بسبب عدم منحه الشارة في مباراة ميتييلاند الدنماركي، في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.
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