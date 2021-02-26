مناسبة للريجيم .. طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم

تعتبر طريقة عمل البيتزا في المنزل من اكثر الوصفات طلبا بين الجميع، إلا انها وجبة لا تتناسب مع من يتبعون حمية غذائية صحية او رجيم، وفيما يلي سنقدم وصفة صحية لـ طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم، والتي يمكن تناولها أثناء الرجيم.





وقت التحضير: 30 دقيقة وقت الطبخ: 30 دقيقة تكفي لـ : 6 أفراد





وقدم الشيف سنان بطريس طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم، وهي من أشهى وصفات البيتزا في المطبخ العالمي وهي واحدة من الأكلات السهلة والتي تصلح للمنزل أو لآخذها بالرحلات والنادي، وسوف تنال هذ الوصفة ايضا الأطفال.





طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم





مقادير طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم





2 ملعقة كبيرة جبنة كريمية لايت

بيضة

رشة ملح

رشة أوريغانو

رشة بودرة ثوم

85 جرام طحين لوز

½ كوب صوص بيتزا

½ كوب ببروني

¼ كوب زيت زيتون

¼ كوب فليفلة خضراء مقطعة

170 جرام + كوب جبنة موتزاريلا لايت مبروشة

1/4 كوب طماطم كرزية





طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم





1- في صحن يوضع الجبن الموتزاريلا اللايت والجبن الكريمية اللايت.





2- يتم إدخال الميكروويف لمدة دقيقة.





3- تنقل المكونات في صحن غويط وأضيفي عليهم البيض، الملح، الأوريغانو، بودرة الثوم وطحين اللوز.





4- ونقوم بخلط المكونات حتى الحصول على قوام العجين المناسب.





5- يتم وضع العجين على ورق زبدة وتغطيته بورقة زبدة أخرى.





6- تفرد العجين بالنشابة جيدًا ثم ارفعي ورقة الزبدة العلوية.





7- توضع العجين المفرود بورق الزبدة السفلية في صينية.





8- يتم إدخال الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة.





على الوجه مع رش الجبن الموتزاريلا اللايت، والطماطم الكرزية. 9- يفرد صوص البيتزا على العجين، ثم يوضع الببروني، الزيتنون، والفلفل الأخضر،



