ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مناسبة للريجيم .. طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:30 م
طريقة عمل عجينة بيتزا
طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم
Advertisements
آية التيجي
تعتبر طريقة عمل البيتزا في المنزل من اكثر الوصفات طلبا بين الجميع، إلا انها وجبة لا تتناسب مع من يتبعون حمية غذائية صحية او رجيم، وفيما يلي سنقدم وصفة صحية لـ طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم، والتي يمكن تناولها أثناء الرجيم.

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 30 دقيقة
تكفي لـ : 6 أفراد

وقدم الشيف سنان بطريس طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم، وهي من أشهى وصفات البيتزا في المطبخ العالمي وهي واحدة من الأكلات السهلة والتي تصلح للمنزل أو لآخذها بالرحلات والنادي، وسوف تنال هذ الوصفة ايضا الأطفال.

طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم 

مقادير طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم 

2 ملعقة كبيرة جبنة كريمية لايت
بيضة
رشة ملح
رشة أوريغانو
رشة بودرة ثوم
85 جرام طحين لوز
½ كوب صوص بيتزا
½ كوب ببروني
¼ كوب زيت زيتون
¼ كوب فليفلة خضراء مقطعة
170 جرام + كوب جبنة موتزاريلا لايت مبروشة
1/4 كوب طماطم كرزية

طريقة عمل عجينة بيتزا قليلة الدسم 

1- في صحن يوضع الجبن الموتزاريلا اللايت والجبن الكريمية اللايت.

2- يتم إدخال الميكروويف لمدة دقيقة.

3- تنقل المكونات في صحن غويط وأضيفي عليهم البيض، الملح، الأوريغانو، بودرة الثوم وطحين اللوز.

4- ونقوم بخلط المكونات حتى الحصول على قوام العجين المناسب.

5- يتم وضع العجين على ورق زبدة وتغطيته بورقة زبدة أخرى.

6- تفرد العجين بالنشابة جيدًا ثم ارفعي ورقة الزبدة العلوية.

7- توضع العجين المفرود بورق الزبدة السفلية في صينية.

8- يتم إدخال الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة.

9- يفرد صوص البيتزا على العجين، ثم يوضع الببروني، الزيتنون، والفلفل الأخضر، على الوجه مع رش الجبن الموتزاريلا اللايت، والطماطم الكرزية.

10- يتم إدخال عجينة البيتزا ومكوناتها في الفرن لمدة 10 دقائق، ثم تقدم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل معجنات الهوت دوج.. خطوة بخطوة

طريقة عمل بيتزا الفول السوداني

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل البيتزا

اكسري الروتين .. طريقة عمل البسلة بـ 4 وصفات غير تقليدية

من المطبخ الأيطالي.. طريقة عمل اللازانيا أحلى من المحلات

طريقة عمل خرشوف باللحمة المفرومة

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

دعاء المذاكرة وتثبيت الحفظ.. بـ10 أدعية من القرآن لن تنسى بعد اليوم

بعد وفاته بكورونا.. إجراء عاجل من وزير الأوقاف السعودي بشأن أشهر مؤذني المملكة

احذر.. 7 عادات تضعف ذاكرتك وإليك طرق الوقاية

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

Advertisements

الأوقاف: إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بضوابط احترازية

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر