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بخطوات سهلة.. طريقة عمل عجينة وصلصة البيتزا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

تعد البيتزا  من الوجبات السريعة التى يفضلها الكثيرون،ونقدم لك طريقة عمل البيتزا بخطوات سهلة وسريعة.

وإليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى...

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طريقة تحضير عجينة البيتزا

مقادير عجينة البيتزا

2 كوب دقيق
ربع كوب زيت أو أكثر
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافىء  أو أقل
للعجن
زعتر  حسب الرغبة

طريقة تحضير عجينة البيتزا

* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر

* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساع


اقرأ ايضا | طريقة عمل صلصة البيتزا للشيف " أبو البنات "

طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية 

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية :
1 علبة طماطم مفرومة جاهزة او ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة
1 ملعقة طعام معجون طماطم
1 بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فص ثوم
رشه ملح
رشه اوريغانو
رشة ريحان
رشة من الفلفل الأسود
3 ملاعق طعام من زيت الزيتون

طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية 

1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.
2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.
3-  نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.
5- تحفظ صلصة البيتزا الإيطالية في إناء زجاجي في الثلاجه لحين الاستخدام.
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