بخطوات سهلة.. طريقة عمل عجينة وصلصة البيتزا

تعد البيتزا من الوجبات السريعة التى يفضلها الكثيرون،ونقدم لك طريقة عمل البيتزا بخطوات سهلة وسريعة.

وإليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى...



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طريقة تحضير عجينة البيتزا

مقادير عجينة البيتزا

2 كوب دقيق

ربع كوب زيت أو أكثر

ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب ماء دافىء أو أقل

للعجن

زعتر حسب الرغبة

طريقة تحضير عجينة البيتزا

* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر

* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساع





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طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية :

1 علبة طماطم مفرومة جاهزة او ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة

1 ملعقة طعام معجون طماطم

1 بصلة وسط مفرومة ناعم

2 فص ثوم

رشه ملح

رشه اوريغانو

رشة ريحان

رشة من الفلفل الأسود

3 ملاعق طعام من زيت الزيتون



طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية

1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.

2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.

3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.