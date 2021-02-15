بخطوات سهلة.. طريقة عمل عجينة وصلصة البيتزا

تعد البيتزا من الوجبات السريعة التى يفضلها الكثيرون،ونقدم لك طريقة عمل البيتزا بخطوات سهلة وسريعة.
وإليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى...
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2 كوب دقيق
ربع كوب زيت أو أكثر
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافىء أو أقل
للعجن
زعتر حسب الرغبة
طريقة تحضير عجينة البيتزا
* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر
* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساع
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طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
1 ملعقة طعام معجون طماطم
1 بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فص ثوم
رشه ملح
رشه اوريغانو
رشة ريحان
رشة من الفلفل الأسود
3 ملاعق طعام من زيت الزيتون
طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.
2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.
3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.
5- تحفظ صلصة البيتزا الإيطالية في إناء زجاجي في الثلاجه لحين الاستخدام.