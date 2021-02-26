غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في كفر الدوار والنوبارية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز (كفر الدوار، النوبارية)، اليوم الجمعة، حملة مرورية علي مراكز الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق وتشميع 3 مراكز عبارة عن 2 مقر بمنطقة الحدايق بكفر الدوار وأخر بمركز النوبارية.





يذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق الرقابة والمتابعة بالمحافظة والإشغالات والاداره التعليميه عدة حملات أسفرت عن الآتي :-

- رفع ١١٥ حالة إشغال مخالفة بشوارع (الجيش والكورنيش والمعهد الدينى وعبد السلام الشاذلى والجمهورية ).

- غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية شارع ٢٠ وشارع السعودى وشبرا.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن الآتي :-

- رفع ١٨٥ حالة إشغال بشارع ( النصر - عبد السلام الشاذلى - الجيش - النفق - الطودي - عرابي) بمركز ومدينة دمنهور

- رفع ٦٥ حالة إشغال بمركز ومدينة رشيد.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن الآتي:-

- غلق وتشميع ٨ محلات بدون ترخيص وتوقيع ٨ غرامة لمخالفة ارتداء الكمامات بمركز دمنهور

- رفع ١٢٨ حالة إشغال متنوع بالشوارع بمركز رشيد.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، الأربعاء الماضي، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي :-

- إزالة ١٥٠ حاله إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينة رشيد

- غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية

-رفع ٢٢ حالة إشغال بشوارع المدارس والمصنع ومصادرة ٣٨ شيشة بكوم حمادة

- رفع ١٧١ حالة إشغال بشوارع( الجيش - قونيا - الكورنيش - النافورة - السريع - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الاتوبيس ) بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة مقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

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