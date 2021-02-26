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مرأة

هل يتأثر الجسم بالكمامة أثناء التمارين الرياضية؟.. إليك الإجابة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:14 م
هل يتاثر الجسم بالكمامة
هل يتاثر الجسم بالكمامة اثناء التمارين الرياضية .. اليك الاج
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اسماء محمد
تعد ممارسة الرياضة من الأمور الهامة جدا لإنقاص الوزن ورفع اللياقة البدنية وتقوية المناعة ولكن فى ظل أزمة كورونا هل يجب ارتداء القناع أو الكمامة أثناء ممارسة الرياضة.. وما تـأثيرها على الصحة؟

وفي تصريحات سابقة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة الطبية لفترات طويلة قد يؤدي إلى الشعور بالضيق، ولكنه لا يتسبب في التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين، وأضافت المنظمة أنه ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة، لأن الكمامات قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة، كما يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

كما قال دكتور جرايسون ويكهام، معالج فيزيائي وأخصائي معتمد في القوة والتكييف CNET، من الآمن لمعظم الناس ممارسة الرياضة أثناء ارتداء قناع الوجه، وسوف ترغب في مراقبة ما تشعر به أثناء ممارسة الرياضة واحترس من أعراض معينة مثل الدوار، والدوخة، والتنميل أو الوخز وضيق التنفس."

هل يجب عليك ارتداء قناعين أثناء ممارسة الرياضة؟ 
مع التوصية الجديدة بارتداء قناعين للوجه من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا ، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان ذلك ينطبق أيضًا على إعدادات اللياقة البدنية. 

من المحتمل ألا يختلف وضع قناع آخر كثيرًا بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا بالفعل على ارتداء قناع أثناء ممارسة الرياضة، ومن المحتمل أن يؤدي الانتقال من عدم وجود قناع إلى قناعين أثناء ممارسة الرياضة إلى بعض الانزعاج الأولي، لكنه لن يعيق تدفق الأكسجين في الواقع. راقب الأعراض نفسها التي قد تحدث باستخدام قناع واحد  الدوخة والدوار وتوقف عن ممارسة الرياضة إذا شعرت بالإغماء. 

إذا كانت أولويتك القصوى هي السلامة، فيجب عليك إما ارتداء قناعين أو قناع حماية أكثر مثل KF94 ، خاصة في الأماكن الداخلية. إذا كنت تفضل عدم ارتداء قناعين (أو حتى قناع واحد) أثناء ممارسة الرياضة، فيجب أن تتمرن في المنزل أو في الهواء الطلق في مناطق قليلة السكان.

هل يجب على أي شخص ألا يمارس الرياضة مع ارتداء قناع الوجه؟
يقول ويكهام إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي يجب أن يتوخوا الحذر عند ممارسة الرياضة مع ارتداء قناع الوجه. يقول ويكهام إن شدة حالتهم ستحدد ما إذا كان من المناسب لهم ممارسة الرياضة باستخدام قناع الوجه أم لا. 

يقول: "الشخص الذي يعاني من حالة تنفسية أساسية في الجانب الأكثر خطورة سيرغب في ممارسة الرياضة في الداخل دون قناع للوجه" ، وذلك لضمان سلامته لنفسه وللآخرين.

تشمل الأمثلة على هذه الحالات الربو واضطراب الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية والتليف الكيسي والتليف الرئوي وأي حالات أخرى تؤثر على القلب أو الرئتين. 

إذا كنت تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي ، فمن الجيد أن تسأل طبيبك عن ممارسة الرياضة باستخدام قناع الوجه قبل محاولة القيام بذلك، إذا لم تتمكن من زيارة طبيبك الآن ، فحاول الاتصال أو تحديد موعد لزيارة التطبيب عن بعد. 

 يجب على الأشخاص الجدد في ممارسة الرياضة أو الذين لم يمارسوا الرياضة لفترة طويلة إيلاء اهتمام إضافي عند ممارسة الرياضة أثناء ارتداء قناع الوجه، قال الخبير " راقب شدة التمرين واحتفظ به في الجانب المنخفض إلى المعتدل لتجنب أعراض مثل الدوخة والإغماء". 
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