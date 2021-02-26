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رياضة

الدوري المغربي.. شباب المحمدية يخطف نقطة ثمينة من الملكي فى الوقت القاتل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:56 م
شباب المحمدية
شباب المحمدية
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حسن العمدة
خطف فريق شباب المحمدية نقطة ثمينه من الجيش الملكي فى الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المغربي .

وافتتح الجيش الملكي التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق عبد الحق عسال بالخطأ في مرماه .

وأدرك فريق شباب المحمدية هدف التعادل فى الدقيقة 94 كمال القرع من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .

ولم تحمل المباراة مستوى فنيا كبيرا، حيث تواضع الطرفان خلال الجولة الأولى، قبل أن يسيطر الجيش في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الجيش الملكي الى 10 نقاط ، بينما ارتفع رصيد شباب المحمدية فى المركز السابع برصيد 10 نقاط أيضا بفارق الأهداف .

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