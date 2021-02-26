الدوري المغربي.. شباب المحمدية يخطف نقطة ثمينة من الملكي فى الوقت القاتل

خطف فريق شباب المحمدية نقطة ثمينه من الجيش الملكي فى الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المغربي .





وافتتح الجيش الملكي التهديف فى الدقيقة 56 عن طريق عبد الحق عسال بالخطأ في مرماه .





وأدرك فريق شباب المحمدية هدف التعادل فى الدقيقة 94 كمال القرع من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .





ولم تحمل المباراة مستوى فنيا كبيرا، حيث تواضع الطرفان خلال الجولة الأولى، قبل أن يسيطر الجيش في الشوط الثاني.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الجيش الملكي الى 10 نقاط ، بينما ارتفع رصيد شباب المحمدية فى المركز السابع برصيد 10 نقاط أيضا بفارق الأهداف .



