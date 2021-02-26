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رياضة

تعرض نجم الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة .. تفاصيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:55 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد بدران
تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة مساء اليوم الجمعة.

ونشر عبد الغني عبر خاصية "استورى" على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للحادث وعلق عليها قائلًا "الحمدلله".

وشهد مران الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين، وحرص المدير الفني على إيقاف التدريب أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والتكتيكية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.


تعرض نجم الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة .. تفاصيل
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