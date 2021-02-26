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أحمد سليمان : هناك إهدار مال عام فى الزمالك بقيمة 10 مليارات جنيه

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:35 م
الكابتن أحمد سليمان
الكابتن أحمد سليمان
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حمزة شعيب
قال الكابتن أحمد سليمان نجم الزمالك ومدرب حراس منتخب مصر السابق، إن مجلس الزمالك السابق تسبب في إهدار مال عام بقيمة 10 مليارات جنيه.

وتابع سليمان خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" هناك أموال دخلت نادي الزمالك واللجان المعنية لم تجدها وهو ما يعني وجود إهدار مال عام".

وعن رأيه في الإدارة الحالية للزمالك، أكد أنهم مجتهدون للغاية ويقدمون كل الجهد لخدمة الزمالك رغم وجودهم في ظروف اضطرارية.

وأكمل:" أنا شايف اللجنة الحالية تعمل بكل قوة وارجو من الجماهير مساندتهم ولا ينبغي مهاجمتهم لانهم لم يقصروا حتي الآن وجددوا لكل اللاعيبة ويتبقي فقط عقد ساسي". 

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