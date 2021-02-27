صحة البرلمان تكشف احتمالية دخول مصر الموجة الثالثة من كورونا

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن الأعداد التي توجد بالعزل المنزلي، وليست هناك إحصائيات بها، معقبة "الأرقام المعلنة تعني الحالات الجديدة التي اكشفت عليها أعراض".





وأضافت "سعيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الموجة الثانية من الفيروس تشهد سرعة بالغة في الانتشار ، بالتزامن مع أيام فصل الشتاء ، والتي تساعد علي ذلك، مما يدل على أن الوضع الصحي يجعلنا في حالة من القلق.





وعن احتمالية دخول مصر الموجة الثالثة من كورونا، أفادت النائبة بأن هناك احتمالية كبرى لحدوث ذلك، قائلة "كل شيء وارد ، وإحنا مش هنعرف نحدد حيثيات الوضع؛ عشان مش ثابته" ، لذا يجب التشديد علي الالتزام بالإجراءات الإحترازية وطرق الوقاية هي الداعم الأول لتجنب الإصابة.





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تنتظر وصول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.





وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد شكاوى من أعراض جانبية من جانب الأطقم الطبية الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح؛ وهو ما يؤكد أن اللقاح بدون أعراض جانبية حتى الآن.

وأضاف أن أي لقاح سيصل مصر سيتم خضوع لاختبارات ولن يتم تداوله إلا بعد التاكد من أمانه بصورة كاملة وهناك معايير للاختبارات في بلد المنشأ وبعد وصوله.

وأشار تاج الدين إلى أن ملف عودة الطلاب للدراسة يحظى باهتمام كبير من الدولة وقلق وخوف أولياء الأمور شرعي وطبيعي وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن وسلامة الطلاب أولوية بالنسبة لكل قطاعات الدولة وهناك سعي وحرص شديدين على أمان وسلامة الطلاب وهناك مراقبة مستمرة للوضع الوبائي.

ولفت إلى أن ذروة الموجة الثانية تم تجاوزها بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم التشديد عليها وعلينا استمرار الالتزام حتى تقل الأعداد بصورة أكبر ولا نشهد موجة ثالثة ولكن بما أن الإصابات موجودة فإن الاستعداد لكل السيناريوهات يتم.

وأشار إلى أن التحور الذي يحدث في الفيروسات أمر طبيعي سواء كورونا أو الأنفلونزا العادية واللقاحات تتعامل مع التحورات الجديدة دائما وقادرة على مواجهة الفيروس.