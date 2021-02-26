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ناقد فني: إسماعيلية رايح جاي أحدث حالة في السينما المصرية.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:24 م
الناقد الفني الدكتور
الناقد الفني الدكتور ياقوت الديب
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محمد القاضي
أشاد الناقد الفني الدكتور ياقوت الديب، بفيلم "اسماعيلية رايح جاي"، قائلا إنه أحدث حالة في السينما المصرية.

وأضاف "ياقوت الديب"، خلال استضافته ببرنامج "أنا واختى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "التميز في الفيلم هم الأبطال، ويعتبر فيلم اكتشاف المواهب، لأنه شبابي وأبطاله أصبحوا نجوم، وأحدث حالة في السينما المصرية".

وأوضح: "أفلام الشباب بعد ذلك مثل همام في أمستردام، وصعيدي في الجامعة الأمريكية كانت تقليدا لفيلم اسماعيلية رايح جاي، وحاولت أن تقلد شكل الفيلم وطريقته".

وأشار الناقد الفني الدكتور ياقوت الديب، إلى أن الإنتاج السينمائي بدأ يقل في بداية التسعينيات، مردفا: "في عام 1997 كان حجم الإنتاج 17 فيلما".
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