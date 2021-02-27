مصلحة الشهر العقاري: تسجيل الوحدات العقارية اختياري وليس إجباريا

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن جميع التصرفات غير المسجلة ليس لها قيمة سوى بين أطرافها، معقبا: صحة التوقيع لا يعتمد بها في مصلحة الشهر العقاري.





واسترسل "ياقوت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "خط احمر" المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: مرحلة التسجيل العقاري تشمل العديد من الخطوات، منها التسجيل القضائي الذي ينص على الأحكام واجبة الشهر كما أن القانون حدد الأحكام واجبة الشهر، وعليه أصبحت صحة التوقيع ليس لها وجود في الشهر العقاري.





واكمل: القانون أوجد كل الحلول لكل المشاكل التي تقابل الحلقات العرفية غير المسجلة وصحة التوقيع، قائلًا إنها وضعت 3 ضمانات للمواطن.





وأوضح أن الضمانات تشمل القضاة الذين يتولون بحث الملكية بالنسبة لهذه التعاملات، ونشر الحكم بعد صدوره في جريدة واسعة الانتشار لمدة 30 يومًا، والاعتراض أمام قاض أمور وقتية، بالإضافة إلى فرق البحث القانوني ونشر إلكتروني لمعرفة صحة العقار.





وشدد على ان تكلفة النشر تحسب على أساس الكلمات التي يتضمنها العقد الخاص بالمحكمة، منوها إلى ان تعديل القانون يهدف خدمة المواطن وليس الدولة.





وأضاف تسجيل الوحدات العقارية اختياري وليس إجباري، وعدم التسجيل ليس له عقوبات للمالك أو العقار نفسه