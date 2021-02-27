ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصلحة الشهر العقاري: تسجيل الوحدات العقارية اختياري وليس إجباريا

السبت 27/فبراير/2021 - 08:18 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن جميع التصرفات غير المسجلة ليس لها قيمة سوى بين أطرافها، معقبا: صحة التوقيع لا يعتمد بها في مصلحة الشهر العقاري.

واسترسل "ياقوت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "خط احمر" المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: مرحلة التسجيل العقاري تشمل العديد من الخطوات، منها التسجيل القضائي الذي ينص على الأحكام واجبة الشهر كما أن القانون حدد الأحكام واجبة الشهر، وعليه أصبحت صحة التوقيع ليس لها وجود في الشهر العقاري.

واكمل: القانون أوجد كل الحلول لكل المشاكل التي تقابل الحلقات العرفية غير المسجلة وصحة التوقيع، قائلًا إنها وضعت 3 ضمانات للمواطن.

وأوضح أن الضمانات تشمل القضاة الذين يتولون بحث الملكية بالنسبة لهذه التعاملات، ونشر الحكم بعد صدوره في جريدة واسعة الانتشار لمدة 30 يومًا، والاعتراض أمام قاض أمور وقتية، بالإضافة إلى فرق البحث القانوني ونشر إلكتروني لمعرفة صحة العقار.

وشدد على ان تكلفة النشر تحسب على أساس الكلمات التي يتضمنها العقد الخاص بالمحكمة، منوها إلى ان تعديل القانون يهدف خدمة المواطن وليس الدولة.

وأضاف تسجيل الوحدات العقارية اختياري وليس إجباري، وعدم التسجيل ليس له عقوبات للمالك أو العقار نفسه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي يكشف نسب الإشغالات لمصابي كورونا في المستشفيات الجامعية

كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل

كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية

جامعة القاهرة تحدد موعد الامتحانات.. وكليتا الآثار والآداب تكشفان عن شكل الأسئلة ومدة الاختبارات.. وإعلام: ستكون أونلاين وانتهينا من جداول جميع الأقسام

تزامنا مع قرب امتحانات التيرم الأول.. جامعة القاهرة: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وكلية الإعلام تعلن شكل اختبارات الدراسات العليا.. والهندسة: عيادة طبية جديدة

سياسة واقتصاد القاهرة تطبق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى

ترشيحاتنا

أخصائية مناعة إيطالية: التطعيم ضد "كورونا" بجرعة واحدة خطأ خطير للغاية

لسه متصالحوش.. نادر حمدي: أنا صاحب فرح خناقة شيكابالا وأحمد فهمي.. فيديو

صحة البرلمان تكشف احتمالية دخول مصر الموجة الثالثة من كورونا

تصاعد أنفاسي عتاب.. رسالة غامضة من مصطفى شعبان عبر انستجرام

رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة

Advertisements

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

رومانسى وبيغنيلى لحد دلوقتى.. شيرين رضا تكشف عن أسرار علاقتها بـ الهضبة

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

اليمن: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف الكارثة

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

إيطالي يهدد بتفجير مستشفى إنجليزي مقابل 10 ملايين استرليني