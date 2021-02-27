6 خطوات لمنع انتشار الديدان عند الأطفال والأسرة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الديدان ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، أبرزها تناول الوجبات السريعة، فهذا يعرض الطفل للإصابة بالديدان، مما يجعلها سريعة الانتشار داخل أفراد الأسرة الواحدة، لذلك نقدم لك 6 خطوات تمنع انتشار الديدان بين أفراد الأسرة.

هناك عدة طرق للمساعدة في منع انتشار الديدان:

اغسل يديك جيدًا بعد الذهاب إلى المرحاض وقبل تناول الطعام.

تقليم الأظافر بانتظام.

حاولي تشجيع طفلك على عدم حك مؤخرته أو مص إبهامه أو أصابعه.

عالجي كل فرد في الأسرة بأقراص مضادة للطفيليات عندما يكون أحد أفراد الأسرة مصابًا بالديدان.

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بالديدان ، فاغسل بانتظام الملابس وأغطية السرير بالماء الساخن والصابون يوميًا لمدة تصل إلى عدة أيام بعد العلاج.

قمي بتنظيف مقاعد المرحاض والنونية بانتظام.

شجعي طفلك على الاستحمام كل يوم (من الأفضل أن يساعد استحمام الصباح في إزالة البيض).

مصدر المعلومات موقع هيلثي.