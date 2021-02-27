لو بتعاني من الغثيان.. 5 مشروبات طبيعية تخلصك منه في الحال

الغثيان والقيء من أعراض العديد من الحالات المختلفة، بما في ذلك الحمل المبكر والارتجاج وإنفلونزا المعدة، يحدث لدى البالغين والأطفال على حد سواء، وهناك العديد من الطرق لتخفيف الغثيان، يمكن أن يساعد شرب المشروبات المثلجة وتناول الأطعمة الخفيفة على علاج القيء.
وكشفا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز المشروبات التي تساعد على التخلص من الغثيان.
يمكن أن تتراوح العلاجات من الأدوية الموصوفة إلى الراحة والسماح لها بتنفيذ مسارها إلى معالجتها بالعلاجات المنزلية التي تشمل الطعام والشراب، هناك العديد من المشروبات التي يوصى بها للتخفيف من الغثيان.
ويمكن منع القيء عن طريق استهلاك كميات صغيرة من السوائل الصافية والمحلاة مثل الصودا وعصائر الفاكهة (باستثناء البرتقال والجريب فروت لأنهما حمضيتان للغاية)، والمشروبات التي تحتوي على السكر تهدئ المعدة بشكل أفضل من السوائل الأخرى، استرح إما في وضع الجلوس أو في وضع الاستلقاء المدعوم، قد يؤدي النشاط إلى تفاقم الغثيان وقد يؤدي إلى القيء.
- واحدة من أكثر الطرق موثوقية لتخفيف الغثيان هي احتساء كوب من الماء المثلج ببطء.
- يُنصح بالزنجبيل عادةً لتسكين الغثيان لاحتوائه على مواد تسمى gingerols و shogaols ، والتي تساعد في تخفيف الالتهاب ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات واضطراب المعدة، يوفر الزنجبيل أيضًا إحساسًا مهدئًا في المعدة.
- النعناع هو عشب آخر مهدئ للمعدة ويقال أنه يخفف الغثيان على الفور تقريبًا.
- يمكن أن تساعد أنواع الشاي العشبية الأخرى بالإضافة إلى الزنجبيل والنعناع في تخفيف الغثيان، بعض الأدوية الموصى بها تشمل الدردار الزلق، أو التوت الأحمر، أو الينسون، أو البرباريس، أو النعناع البري، أو البرسيم، أو البابونج، أو النعناع، أو عرق السوس.
- يعتبر عصير الليمون والليمون علاجات جيدة للغثيان لأن الليمون يحتوي على أحماض معادلة، والتي تشكل البيكربونات، وهي مركبات تساعد في تخفيف الغثيان، ويعمل عصير الليمون أيضًا على إثارة اللعاب في فمك، مما يساعد أيضًا على تخفيف الغثيان.