لو بتعاني من الغثيان.. 5 مشروبات طبيعية تخلصك منه في الحال

- يُنصح بالزنجبيل عادةً لتسكين الغثيان لاحتوائه على مواد تسمى gingerols و shogaols ، والتي تساعد في تخفيف الالتهاب ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات واضطراب المعدة، يوفر الزنجبيل أيضًا إحساسًا مهدئًا في المعدة.





- النعناع هو عشب آخر مهدئ للمعدة ويقال أنه يخفف الغثيان على الفور تقريبًا.





- يمكن أن تساعد أنواع الشاي العشبية الأخرى بالإضافة إلى الزنجبيل والنعناع في تخفيف الغثيان، بعض الأدوية الموصى بها تشمل الدردار الزلق، أو التوت الأحمر، أو الينسون، أو البرباريس، أو النعناع البري، أو البرسيم، أو البابونج، أو النعناع، أو عرق السوس.







- يعتبر عصير الليمون والليمون علاجات جيدة للغثيان لأن الليمون يحتوي على أحماض معادلة، والتي تشكل البيكربونات، وهي مركبات تساعد في تخفيف الغثيان، ويعمل عصير الليمون أيضًا على إثارة اللعاب في فمك، مما يساعد أيضًا على تخفيف الغثيان.





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