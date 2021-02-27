هؤلاء مهددون بجرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة من أشهر الأمراض التى تستقر داخل الجسم فترة طويلة مما يسبب للإنسان الكثير من الإزعاج نتيجة الألم المستمر الذي يصعب التخلص منه لذا فالوقاية مهمة جدا خاصة إذا كنت من الأشخاص المهددين بالإصابة بجرثومة المعدة.





ووفقا لما ذكره موقع "mayoclinic" هناك مجموعة من الأشخاص الذين لديهم احتمالية أكبر للإصابة بعدوى جرثومة المعدة.





وغالبًا ما يتم اكتساب عدوى الملوية البوابية في مرحلة الطفولة، وترتبط عوامل الخطر لعدوى الملوية البوابية بالظروف المعيشية في طفولتك، مثل:





العيش في بيئة مزدحمة: يكون لديك خطر أكبر للإصابة بعدوى الملوية البوابية إذا كنت تعيش في منزل مع العديد من الأشخاص الآخرين،

العيش بدون مصدر موثوق للمياه النظيفة، فيساعد الحصول على المياه الجارية النظيفة على تقليل خطر الإصابة بالبكتيريا الحلزونية أو جرثوم المعدة.





أيضا الذين يعيشون في دولة نامية: الأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية، حيث قد تكون الظروف المعيشية المزدحمة وغير الصحية أكثر شيوعًا، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الملوية البوابية.





العيش مع شخص مصاب بجرثومة المعدة أو عدوى الملوية البوابية: إذا كان شخص ما تعيش معه مصابًا بعدوى الملوية البوابية، فمن المرجح أن تكون مصابًا أيضًا بعدوى الملوية البوابية.





المضاعفات:

قرحة المعدة

تشمل المضاعفات المرتبطة بعدوى الملوية البوابية ما يلي:





قرحة المعدة. يمكن أن تدمر الملوية البوابية البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة. هذا يمكن أن يسمح لحمض المعدة بتكوين قرحة مفتوحة (قرحة). حوالي 10٪ من المصابين بالبكتيريا الحلزونية يصابون بالقرحة.





التهاب بطانة المعدة. يمكن لعدوى الملوية البوابية أن تهيج معدتك ، مسببة التهاب (التهاب المعدة).





سرطان المعدة. تعد عدوى الملوية البوابية من عوامل الخطر القوية لأنواع معينة من سرطان المعدة.





وقاية

في مناطق العالم التي تنتشر فيها عدوى الملوية البوابية ومضاعفاتها، يقوم الأطباء أحيانًا باختبار الأشخاص الأصحاء بحثًا عن الملوية البوابية. ما إذا كانت هناك فائدة من اختبار عدوى الملوية البوابية عندما لا تكون لديك علامات أو أعراض للعدوى أمر مثير للجدل بين الأطباء.



