حقيقة تسكين 6 طلاب بالغرفة فى المدينة الجامعية بالأزهر ورصد حالات كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إنه تفقد اليوم، أغلب امتحانات الكليات بالجامعة، منوها أنه لم يرد إليه أي شكاوى من الطلاب أو الطالبات بشأن الامتحانات.





وأضاف المحرصاوي، في تصريح لصدى البلد، أنه تم التشديد على الاجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، منوها أن أسئلة الامتحانات تنوعت بين الأسئلة المقالية أو الأسئلة الاخيتارية أو امتحانات البابل شيت.





وذكر أنه تم إجراء جولة تفقدية للمدن الجامعية وكذلك المطابخ، وأجاب رئيس الجامعة على عدد من أسئلة الطلاب.



