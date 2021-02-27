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ديني

حقيقة تسكين 6 طلاب بالغرفة فى المدينة الجامعية بالأزهر ورصد حالات كورونا.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 04:29 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر في المدينة الجامعية
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إنه تفقد اليوم، أغلب امتحانات الكليات بالجامعة، منوها أنه لم يرد إليه أي شكاوى من الطلاب أو الطالبات بشأن الامتحانات.

وأضاف المحرصاوي، في تصريح لصدى البلد، أنه تم التشديد على الاجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، منوها أن أسئلة الامتحانات تنوعت بين الأسئلة المقالية أو الأسئلة الاخيتارية أو امتحانات البابل شيت.

وذكر أنه تم إجراء جولة تفقدية للمدن الجامعية وكذلك المطابخ، وأجاب رئيس الجامعة على عدد من أسئلة الطلاب.

وأشار إلى أن كل الكليات نفذت الاجراءات الاحترازية ومع ذلك لم ترد أي شكاوى من الطلاب أو رصد حالات كورونا، متعجبا من بعض الشائعات التي تنتشر بشأن السكن الجامعي والتي يروج لها البعض أن الجامعة تسكن ست طلاب في الغرفة، منوها أن الجامعة تسكن نصف استيعاب الغرفة خوفا على مصلحة وأرواح الطلاب.
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