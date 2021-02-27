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أخبار العالم

سوريا توجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن بعد القصف الأمريكي لدير الزور

السبت 27/فبراير/2021 - 05:11 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
وجهت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالبته فيها بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع تكرارها، وذلك عقب قصف أمريكا لمناطق بمحافظة دير الزور السورية.

وقالت الخارجية السورية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، إنها تطالب مجلس الأمن "بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف عضو دائم فيه عن الاستمرار بعدوانه وجرائمه بحق دولة ذات سيادة وعضو مؤسس للأمم المتحدة ومنع تكرار هذه السياسات العدوانية"، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضافت الخارجية السورية أن "ذلك العدوان الذي نفذه الطيران الأمريكي بالقرب من الحدود السورية العراقية المشتركة أول من أمس يشكل عدوانا سافرا ويعد حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات القوات الأمريكية المتكررة تحت ذرائع واهية وأنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة".

وأكدت الخارجية السورية أن العدوان "يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحفاظ على وحدة أرض وسيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية".

وتابعت: "هذا العدوان يتناقض مع الدور المفترض بالولايات المتحدة الأمريكية بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن المعني بصون السلم والأمن الدوليين"

كانت الخارجية السورية أصدرت بيانا أمس دانت فيه "بأشد العبارات "العدوان الأمريكي، وحذرت من أنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة.
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