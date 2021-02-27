وزير التموين يتفقد مطحنا ومركزا متطورا لخدمة المواطنين بالشرقية







واستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي من مدير المطحن عن مكونات المطحن وتمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 م2، و مساحة المباني 2384م2 ، ويضم 182 عاملًا ، لافتًا إلى أنه تم تطويره بمعرفة إحدى الشركات الأجنبية في عام 2004 عام ، و إجراء أعمال صيانة به بالجهود الذاتية للشركة في عام 2015 م ، ويغطي إنتاجه مراكز أبو كبير - ديرب نجم - بلبيس - مشتول السوق - كفر صقر - أولاد صقر - والفائض من إنتاجة يقوم سد إحتياجات المحافظات الأخرى التي تقع في نطاق عمل شركة مطاحن شرق الدلتا ، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 9000 طن بعدد 32 خلية.





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واطمأن الوزير والمحافظ على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابي مشيدًا بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من إستقبال الأقماح المحلية والمستوردة حتى إنتاج وتعبئة الدقيق إستعدادًا لتوريده إلى المخابز ، مقدمين الشكر للعاملين بالمطحن ولمنظومة العمل لتوفير الدقيق اللازم لجودة انتاج رغيف الخبز.





وقال وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن شركة مطاحن شرق الدلتا تملك 14 مطحنًا ، وتخدم 8 محافظات (الشرقية – الدقهلية – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – السويس - بورسعيد – دمياط) ، موضحًا أن أن الوزارة لديها استراتيجية داخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل انتاج الخبز المدعم ،حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.





وفى المحطة الثانية من الجولة قام كل من وزير التموين ومحافظ الشرقية بتفقد مركزي خدمة المواطنين المُطورين للبطاقات التموينية ببيشه قايد والزرزمون بالزقازيق وههيا، ويأتي تطوير هذان المركزان في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة ، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي لتطوير 600 مركز بنهاية ٢٠٢٢ .





بدأ الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور ببيشه قايد التابعة لمركز الزقازيق ، والمزود بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض ، وكذلك فاكس ، وإستراحة للمواطنين ، حيث يضم 9 شباك لتقديم كافة الخدمات من بدل فاقد وبدل تالف – إصدار فصل إجتماعي – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم ....... لأبناء قرى الوحدة المحلية بيشه قايد والبالغ عددها 8 قرى.





ثم توجه بعد ذلك الوزير والمحافظ لتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور بقرية الزرزمون التابعه لرئاسة مركز ومدينة ههيا ، لمتابعة إنتظام سير العمل به ، والذي يعمل بطاقة 6 شباك لتقديم الخدمات التموينية بالشكل الأمثل لأبناء قرى الوحدة المحلية بالزرزمون.





وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حرصًا من القيادة السياسية على تطوير كافة الخدمات فى مؤسسات الدولة تم الإنتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة ، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير إستراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.





وأوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز بحسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.





وفى سياق متصل تم تفقد ومتابعة إنتظام العمل بدلتا ماركت ومخزن جملة أبو كبير التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة، أحد منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين والتابع للشركة العامة لتجارة الجملة والمُقام على مساحة 120 م2.





و إنتقل وزير التموين ومحافظ الشرقية لتفقد مخزن جملة أبو كبير والمُقام على مساحة 2500 م2 ويقوم بتوفير السلع التموينية ، لعدد 139 تاجر بقال تمويني و 68 منفذ جمعيتي بإجمالي 207 تاجر ومنفذ.



