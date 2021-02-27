ملامح قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر

يتأهب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، للإعلان عن قائمة الفراعنة الكبار، خلال الفترة المقبلة، استعدادا للدخول فى معسكر تدريبي يوم 20 مارس المقبل، لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وكينيا يوم 25 مارس، فيما يلتقى نظيره منتخب جزر القمر يوم 29 من الشهر ذاته.
"صدى البلد" ينشر ملامح قائمة منتخب مصر،المقرر أن تدخل معسكر شهر مارس، وجاءت على النحو التالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد بسام – عمر رضوان
خط الدفاع:
محمد هاني - أحمد توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدى الونش - محمود علاء - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور - محمد عبدالغني – أسامة جلال.
خط الوسط :
طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - عبدالله السعيد - محمد مجدى أفشة - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - محمد شريف - أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبدالمنعم "كهربا" - محمد إبراهيم - أحمد سمير.
الهجوم:
مصطفى محمد – أحمد حسن "كوكا" – حسام حسن - مروان محسن أو أحمد ياسر ريان.