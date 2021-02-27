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رياضة

ملامح قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر

السبت 27/فبراير/2021 - 10:04 م
منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
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يسرى غازى
يتأهب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، للإعلان عن قائمة الفراعنة الكبار، خلال الفترة المقبلة، استعدادا للدخول فى معسكر تدريبي يوم 20 مارس المقبل، لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وكينيا يوم 25 مارس، فيما يلتقى نظيره منتخب جزر القمر يوم 29 من الشهر ذاته.

"صدى البلد" ينشر ملامح قائمة منتخب مصر،المقرر أن تدخل معسكر شهر مارس، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد بسام – عمر رضوان

خط الدفاع:

محمد هاني - أحمد توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدى الونش - محمود علاء - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور - محمد عبدالغني – أسامة جلال.

خط الوسط :

طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - عبدالله السعيد - محمد مجدى أفشة - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - محمد شريف - أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبدالمنعم "كهربا" - محمد إبراهيم - أحمد سمير.

الهجوم:

مصطفى محمد – أحمد حسن "كوكا" – حسام حسن - مروان محسن أو أحمد ياسر ريان.
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