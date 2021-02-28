عرض ناسا المذهل.. ارسل اسمك للصعود إلى المريخ| طريقة التسجيل بالصور





فاجأت وكالة ناسا، سكان العالم بخبر تدعوهم فيه لتسجيل أسمائهم أو ألقابهم لإرسالها إلى كوكب المريخ، وأنه يمكن لـ11 مليون شخص حول العالم تسجيل أسمائهم لتنطلق على شريحة من السيليكون مع رحلة ناسا القادمة في يوليو 2026





كيف تقوم بالتسجيل لكتابة اسمك على المريخ؟





توجه إلى موقع وكالة ناسا عبر الإنترنت، ستظهر أمامك استمارة طلب التقدم لكتابة اسمك على المريخ، سيطلب منك اسمك، لقبك، بلدك، رمزك البريدي وعنوان بريدك الإلكتروني.





بمجرد ملئ الاستمارة، يمكنك النقر والوصول إلى بطاقة الصعود إلى المريخ الرسمية الخاصة بك، والتي توضح بالتفصيل موقع المغادرة والإطلاق المقرر لبعثة المريخ 2026.





ستتم مراجعة جميع الأسماء المقدمة والموافقة عليها ثم نقشها على شريحة سيليكون دقيقة، وإرسالها إلى الكوكب الأحمر.





لكن لسوء الحظ، لن تنشر وكالة ناسا القائمة النهائية للأسماء التي تختارها للنقش، إلا من حصلوا على الموافقة هم فقط من سيرون أسماءهم تسافر 34 مليون ميل إلى كوكب المريخ.





حتى الآن، قام أكثر من 10 ملايين شخص بالحجز، لكن مازال من غير المعروف بالضبط عدد الأسماء التي سيتم اختيارها.





تكلفة إرسال اسمك إلى المريخ

تعد استمارة إرسال الإسم إلى المريخ مجانية تمامًا، ويمكن لأي شخص القيام بذلك دون الحاجة إلى الدفع.





وبمجرد التقديم، ستحصل على بطاقة صعود من ناسا مجانية مع بياناتك عليها، والتي يمكنك طباعتها أو مشاركتها على حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

بالحديث عن الكوكب الأحمر، وتردد الأخبار المثيرة للاهتمام عنه خلال الآونة الأخيرة كحلم جديد للبشرية بالعيش على كوكب جديد، هل تخيلت يومًا منذ ولادتك على كوكب الأرض أن تطأ عالم آخر، ويخلد اسمك على كوكب مثل المريخ؟، إذا كنت كذلك فالفرصة متاحة أمامك الآن.