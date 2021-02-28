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نادر سعد: رسوم التسجيل لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:42 م
نادر سعد
نادر سعد
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حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رسم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه، لافتا إلى أن البعض روج كذبا أن المواطن سيدفع 18 ألف جنيه عن شقة مساحتها 100متر.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الحكومة إستمعت لطلبات المواطنين وإستجابت لهم وسنصل إلي مشروع قانون يراعي مصلحة المواطنين".

وأضاف:" سيكون هناك فصل بين التسجيل في الشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدا لن يتم ربط التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقاري.

وأوضح:"سيكون في التعديلات الجديدة فصل بين تسجيل العقارات بالشهر العقاري وتوصيل المرافق".

وأكمل:" سيكون في التعديلات الجديدة إلزام مشتري العقار للمرة الثانية بالتسجيل لتوصيل المرافق، موضحا أن ربط التسجيل بالمرافق له علاقة بالقانون القديم وبنقل الملكية.
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