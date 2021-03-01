التخطيط: نظام شاشات جديد لتنظيم إدخال بيانات الحسابات القومية

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط على أهمية التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، موضحًا اهتمام القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء بمتابعة أعمال اللجنة وحل كل المشكلات التي تواجهها، متابعًا أن تحسين عملية حساب الناتج المحلي يعد أولوية قومية.





أشار أحمد كمالي في تصريحات له، إلى أهمية وجود بيانات دقيقة ومتوفرة بصفة منتظمة وغير متأخرة حتى يتمكن متخذو القرار من اتخاذ سياسات صحيحة قائمة على الأدلة.













أعلن كمالي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصدد إطلاق نظام شاشات جديد بكل الجهات المعنية في إطار تحقيق عملية التحول الرقمي والميكنة، وذلك لتنظيم عملية إدخال بيانات الحسابات القومية الواردة من الجهات، ودعم سرعة الحصول على البيانات مع تقليل نسبة الخطأ، وسيتم تسجيل أي تأخيرات عن تدوين البيانات المطلوبة.