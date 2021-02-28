لن تتوقعيها.. سر قرمشة البطاطس في الفرن بدون زيت

نوع البطاطس

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى معرفة نوع البطاطس الذي يمكنك استخدامه بشكل أفضل. بالنسبة للبطاطس المحمصة في الفرن ، من الأفضل استخدام نوع من البطاطس مفتتة بعض الشيء ، مثل البطاطس الجديدة ، قشر البطاطس ، واعتمادًا على الحجم ، قم بتقطيعها إلى نصفين ثم تقطيعها إلى نصفين حتى تحصل على قطع ذات أحجام متساوية. .





الغليان

ضع قدرًا من الماء على الموقد ، وانتظر حتى يغلي وأضف إليه القليل من الملح. نضيف البطاطس المقطعة إلى الماء ونغليها لمدة 10 دقائق. اسلقي البطاطس قبل أن تنضج بشكل صحيح - هذا هو المفتاح هنا. يجب أن يذهبوا إلى الفرن لاحقًا ، لذلك لا تريد أن يتم الانتهاء منهم بالكامل بالفعل قبل ذلك. تحقق من ذلك عن طريق غرز شوكة في قطعة من البطاطس. إذا كان الجزء الخارجي ناعمًا ولكن الجزء الداخلي لا يزال قاسيًا بعض الشيء ، فهي مثالية ويجب أن ترفعها عن النار. صفي الماء من القدر ، لكن اتركي البطاطس فيه لبعض الوقت.





يمكن العثور على السر المطلق للحصول على بطاطس محمصة ومقرمشة بالفرن





طعامهذا هو سر البطاطس المحمصة بالفرن الأكثر هشاشة على الإطلاق

السر يكمن سر البطاطس المحمصة المقرمشة في عمل كثير من الناس يتخطونه عند تحضيرهم لها. يحدث ذلك قبل أن تدخل البطاطس إلى الفرن! خلال الخطوة السابقة ، قمت بتصريف الماء من القدر لكنك تركت شرائح البطاطس

ضع الغطاء على القدر ورج القدر بقوة عدة مرات. عن طريق هز البطاطس ، سوف تتأكد من ظهور الكدمات قليلًا من الخارج ، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين سترة لطيفة ومقرمشة



حان الوقت للخطوة الأخيرة. سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية. تُبطن صينية الخبز بورق الخبز وتُرش بعض زيت الزيتون عليها. قسمي البطاطس على صينية الخبز وتأكدي من أنها مغطاة بالزيت بتحريكها على الصينية. وضع صينية الخبز في الفرن لحوالي 30 دقيقة، في حين أن جميع ابقاء العين على البطاطا للتأكد من أنها لا تصبح قليلا جدا البني. وهذا كل شيء! لقد حصلت لنفسك على البطاطس المحمصة بالفرن اللذيذة والمقرمشة على الإطلاق





