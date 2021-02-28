ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المالية تكشف مفاجأة عن ضريبة التصرفات العقارية على الشركات.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:17 م
المالية
المالية
Advertisements
محمد القاضي
قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ  1981بنسبة 5%، وتم خفضها في 2005 إلى 2.5%.

وأضاف "الحموي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،  أن ضريبة التصرفات العقارية على البائع، والتسجيل أيضا على البائع.

وأوضح مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض علي الشخص الذي يبيع وحدة سكنية أو عقار، والملتزم بالضريبة هو البائع المتصرف، ويقوم بالتوريد لخزانة الدولة 2.5% من قيمة البيع كضريبة عن التصرفات العقارية.

وأشار مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إلى أن يجب التفرقة في ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد والشركات، موضحا أن الشركات العقارية لها قوائم مالية وتقوم بدفع ضريبة على أرباحها تصل إلى 22.5% وفقا لللقانون، معقبا: "إذا كان الشخص القائم بالبيع شركة فإيراد البائع من الشركة يدخل في دخلها وتدفع ضريبة الأرباح الخاصة بها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5٪ يسددها البائع وليس المشتري

2.5% من قيمته بعد بيعه.. اعرف موقف عقارك من ضريبة التصرف العقاري

مصلحة الضرائب تحدد من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

الضرائب: الكومبوندات السكنية معفاة من الضريبة العقارية.. شاهد

عضو لجنة الخطة بمجلس النواب تكشف عن مناطق معفاة من ضريبة التصرفات العقارية

البائع أم المشتري.. ما هي ضريبة التصرفات العقارية ومن يدفعها؟

ترشيحاتنا

ناج من حادث غرق مركب كينج مريوط يروي لحظات الرعب.. فيديو

الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري

بعد أزمة الزمالك.. أجرأ إطلالات ريهام عبد الغفور تكشف عن أناقتها

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

جامعة الأزهر تعلن رصد أول حالة كورونا بين الطلاب في الامتحانات.. فيديو

إعلان موعد ومكان جنازة أحلام الجريتلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الزمالك.. أجرأ إطلالات ريهام عبد الغفور تكشف عن أناقتها

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد