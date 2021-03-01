أهم الأخبار.. الحكومة تؤجل تنفيذ قانون التسجيل العقاري حتى نهاية العام.. والعالم يساند السعودية في أزمة جمال خاشقجي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
العالم ينتفض ضد القرار الأمريكي بشأن مقتل جمال خاشقجي
توالت، ردود الأفعال المؤيدة لبيان الخارجية السعودية عقب صدور تقرير الكونجرس الأمريكي بخصوص مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
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طالب ثانوي يخطط للنجاح بدون دخول الامتحان الإلكتروني.. وزير التعليم يكشفه
عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استياءه الشديد من رصده لرسالة كتبها احد طلاب الصف الاول الثانوي على فيس بوك، كشف خلاله عن خطته للنجاح بدون دخول الامتحان.
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إنجاز تاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد
فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.
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وفاة ثاني فنان مصري في غضون 24 ساعة
فقد الوسط الفنى اليوم اثنين من اهم النجوم المصرية فى هذا المجال فى اقل من 24 ساعة .
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وزير العدل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الخدمات والمرافق بالتسجيل في الشهر العقاري
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل،أن نقل الخدمات والمرافق وليس إدخالها هي التي تتعلق بالتسجيل بالشهر العقاري فيما يخص الوحدات السكنية والعقارات.. للمزيد اضغط هنا
الحكومة تقترح تأجيل نفاذ قانون التسجيل العقاري حتى نهاية العام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
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