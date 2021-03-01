القوى العاملة تنجح فى تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات 7 عمال بجدة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 7 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 153 ألفًا 100 ريال سعودي، أى ما يوازى 639 ألفا و958 جنيها مصريًا تقريبا.





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 7 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.





وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع كفيل محل باوزير بمكة المكرمة، وحصول المواطن المصري " محمد. ع.أ" (فني بصريات) علي ٢٦ ألف ريال مستحقات نهاية الخدمة ، فضلا عن حصول "إسلام.ص.ص" صيدلي علي 43 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلي ٢٦٨٠٠ ألف ريال راتب ٤ شهور بالعمولة، وذلك شركة دان الخير الطبية التي كان يعمل بها.





وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود مع شركة مصنع سامية للمنتجات الخشبية، لحصول المواطن المصري "جمال.ع.أ.س" (نجار موبيليا) علي مستحقاته البالغة ٢٠ ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، وجاري استخراج تاشيرة خروج نهائى، كما تم حصول المواطن "أسعد.م.ع.أ" ( حداد مسلح) علي ٦٠٠٠ ريال راتب ٣ شهور بالإضافة الي ٧٠٠ ريال تذكرة سفر من كفيله، وحصول المواطن "حسين.م.ع" (عامل عادي) علي ٧ آلاف ريال مكافأة نهاية الخدمة من مؤسسة محمد يحي عسيري بجيزان التي كان يعمل بها .





كما تم تحصيل مستحقات المواطن "أحمد.ز.ع" (نجار موبيليا) علي ٦٠٠٠ ريال راتب ٣ شهور بالإضافة تأشيرة الخروج النهائي من مؤسسة دار السحاب للمقاولات العامة التي كان يعمل بها .



