تونس.. تطورات الحالة الصحية لـ الحبيب الصيد بعد تعرضه لوعكة.. ورئيس الجمهورية يزوره

زار الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس الحكومة التونسية الأسبق الحبيب الصيد، في المستشفى العسكري، بعدما تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة على الهواء مباشرة، مساء الجمعة، أثناء استضافته في برنامج "تونس باريس"، ما أدى إلى إيقاف الحوار.





وبحسب وسائل إعلام تونسية، جرى إيقاف البرنامج بعد حوالي 11 دقيقة على انطلاقه ونقل الحبيب الصيد إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج و القيام بالفحوصات اللازمة.





ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، ظهر الحبيب الصيد مُتعبًا على نحو لافت خلال البث المشترك بين التليفزيون الرسمي التونسي وشبكة فرانس 24 الفرنسية.





وأعلن مقدم البرنامج توفيق مجيد، بعدها الخروج لفاصل قصير، عندما لاحظ تعثر الصيد في الحديث.





وعاد مجيد ليعلن عدم مواصلة البرنامج، بسبب "حدوث طارىء صحي للضيف".





من جانبه، كشف الإعلامي التونسي، سمير الوافي في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الحبيب الصيد في حالة صحية حرجة جدّا ومتواجد بالانعاش وفق تصريحات من حاول زيارته.





وترأس الحبيب الصيد الحكومة التونسية من فبراير 2015 حتى أغسطس 2017، كما شغل منصب وزير الداخلية عام 2011.