كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة من مدرسة بالزاوية الحمراء

نجح رجال الأمن فى كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى المدارس بالقاهرة ، وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من مديرة مدرسة كائنة بدائرة القسم قررت إكتشافها سرقة 3 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم من داخل المدرسة محل عملها.
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما.
وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.