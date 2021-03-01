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حوادث

كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة من مدرسة بالزاوية الحمراء

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:50 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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كتب محمد صبري
نجح رجال الأمن فى كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى المدارس بالقاهرة ، وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من مديرة مدرسة كائنة بدائرة القسم قررت إكتشافها سرقة 3 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم من داخل المدرسة محل عملها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما. 

وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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