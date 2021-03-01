كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة من مدرسة بالزاوية الحمراء

نجح رجال الأمن فى كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى المدارس بالقاهرة ، وضبط مرتكبى الواقعة.





تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من مديرة مدرسة كائنة بدائرة القسم قررت إكتشافها سرقة 3 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم من داخل المدرسة محل عملها.





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .





وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما.





وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.