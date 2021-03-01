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فن

روجينا تروي موقفا مؤثرا مع أحلام الجريتلى في "البرنس"

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:58 م
روجينا واحلام الجريتلى
روجينا واحلام الجريتلى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة روجينا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تنعى فيه الفنانة الراحلة احلام الجريتلى التى تم تشييع جنازتها منذ قليل من مسجد القبة الفيداوية بمنطقة العباسية. 

وروت روجينا كواليس موقف جمعهما معًا بأحد مشاهد مسلسل البرنس قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانة القديرة والأم الغالية أحلام الجريتلى فى ذمة الله، جمعتنا كواليس كتير وادور كانت فيها عظيمة يا أمى ياحماتى بأعمال مثل (سلطان الغرام بين السرايات الاسطورة وأخيرًا البرنس)".

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وأضافت روجينا: "كنت بطمن معاها عشان كان عندها قلب بيحب الكل ودايمًا وأبدًا يجمعنا الحب ودايما عندها طاقة إيجابية وحب للتمثيل وكأن هى دى الحياة بتحب تحكى عن ذكريات الشغل وأدوارها اللى بتصورها".

وأوضحت روجينا: "لما عملنا المشهد اللى بينا فى البرنس اللى بقولها ها رميكى من الشباك لما خلصنا قالتلى: "شاطرة".. فقولتلها "عشان قدامى ممثلة عظيمة اسمها أحلام الجريتلى".. كانت عظيمة وعمرها ما حست بعظمتها".

وأشارت روجينا: "هتفضلى باقية بأدوارك اللى أثرت فينا وفى جمهورك وبسرتك الحلوة اللى اتعلمت منها أنك قبل ما تكون فنان الأهم تكون إنسان الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتة اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لها".

وكانت شاركت الفنانة أحلام الجريتلى وروجينا فى مسلسل البرنس والذى عرض العام الماضى وقام ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر وتأليف وإخراج محمد سامى. 
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