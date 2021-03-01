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برلمان

رئيس محلية النواب: قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري أثلج صدور المواطنين

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:48 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين، سوف يثلج صدور الكثير من المواطنين الذين قاموا بتناول هذا الأمر خلال الأيام الماضية.  

وأضاف "السجيني"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل هذا القرار في الوقت الراهن ينم على متابعة الرئيس لكل صغيرة وكبيرة بالدولة، مُؤكدًا أن عقد جلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول أي ملف إصلاحي بالدولة أصبح أمر في غاية الأهمية ويتطلب وقتًا كافيًا كي يتم تطبيقه بشكل احترافي بعد إجراء الدراسات المُستفيضة وخاصة إذا تعلق الأمر بمورثات إصلاحية قديمة، مُتمنيًا أن تتعظ الحكومة من موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه هذا الملف في كافة الملفات الإصلاحية الأخرى. 

كما عبر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ترحبيه من قرار الرئيس قائلا :"الرئيس يحرص على مشاركة المصريين مشاكلهم ويسعى لحلها"، مُشيرًا إلى أن وزراء الحكومة الحالية تتواصل باستمرار مع نواب البرلمان خلال الأسابيع الماضية حول مختلف قضايا الدولة. 

وتابع: "يجب أن تقوم الحكومة بإتاحة الوقت الكافي للنظر في تطبيق أي فكرة قبل التمسك بالفكرة ذاتها وتطبيقها على أرض الواقع". 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، كما وجه أيضًا بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
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