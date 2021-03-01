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تعليم

التعليم: الرابط المتداول لنتيجة الامتحانات الإلكترونية غير تابع للوزارة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:59 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تعلن أي رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت وزارة التربية والتعليم "الرابط المتداول على السوشيال ميديا بهذا الشأن غير تابع للوزارة، وسيتم التحري عن مصدره من جانب الجهات المعنية، ويرجى عدم إعادة نشره حتى لا يثير البلبلة لدى الطلاب".

وعلى جانب آخر.. كان قد حضر 648 ألفا و791 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.

وتمكن 640 ألفا و431 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن  648 ألفا و72 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%.

كما أدى 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95.4%.

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