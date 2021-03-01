عشاء خفيف.. طريقة عمل سلطة أسياخ الشمندر والجبنة

تعتبر طريقة عمل سلطة اسياخ السمندر والجنبة غير اعتيادية ولذيذة للغاية، ويمكن تناولها كعشاء خفيف، او بجانب وجبة الغداء، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وغير مكلفة.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل سلطة اسياخ الشمندر والجبنة، التي أهم مميزاتها شكلها والوانها الرائعة وتجعل منها طبقا من افضل اطباق السلطة للعزومات والحفلات ايضا.
طريقة عمل سلطة اسياخ الشمندر والجبنة
مقادير طريقة عمل سلطة اسياخ الشمندر والجبنة
عدد من حبات الشمندر الصغيرة مسلوقة ومقشرة أو كبيرة ومقطعة مكعبات كبيرة
3/4 كوب جبنة فتة طرية
ملعقة صغيرة زعتر
تين شوكي معلب مصفى ومقطع
حزمة جرجير
الصوص :
3 ملاعق طعام عصير ليمون
5 ملاعق طعام زيت زيتون
ملعقة صغيرة سكر
ملح
فلفل اسود
طريقة عمل سلطة اسياخ الشمندر والجبنة
1- تخلط مقادير الصوص معا
2- يفرد الجرجير بصحن التقديم
3- نخلط الجبنة والزعتر ونكورها كرات صغيرة
4- باستخدام اسياخ خشب وسط نضع حبة شمندر، كرة جبنة وقطعة تين شوكي ونرصها فوق اوراق الجرجير
5- ثم نقدم سلطة اسياخ الشمندر والجبنة نقدمها إلى جانب الصوص.